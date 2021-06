Federico Chiesa parte dietro a Berardi nelle gerarchie di Mancini. Il ct ha preferito l'esterno del Sassuolo nelle prime due partite dell'Europeo e si va verso questa direzione anche contro l'Austria, ma il giocatore della Juve può diventare decisivo anche in pochi minuti, come ha raccontato Nando Orsi: "E' un dodicesimo titolare che può spaccare una partita complicata anche se entra nel finale - ha detto a Sky - Il metodo di Mancini è stato quello di responsabilizzare e dare forza e voglia di giocare a chi sta fuori, di entrare come se fossero titolari. E Chiesa è uno di questi".