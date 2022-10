L'allenatore della Nazionale Roberto Mancini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport, dove ha commentato quelli che sono stati i gironi generati per la qualificazione a Euro2024.'Ero sicuro che avremmo preso una tra Inghilterra e Francia, il girone mi sembra abbordabile: le sfide non sono tutte semplici ma sono tutte da giocare. Con Southgate ci conosciamo bene ma se continua così a noi va abbastanza bene, non so se lui sarà d'accordo'.