Il ct della nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato dei tanti giovani azzurri in rampa di lancio e alla domanda sui talenti della Juve, ha risposto così: "Non ci sono solo loro, ci sono tanti giocatori che possono avere un grande futuro, come Bove della Roma. Giocando di più i ragazzi possono migliorare. Speriamo che la Seria A torni ad avere il 50-60% dei giocatori convocabili, adesso sono solo il 30%".