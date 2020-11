Da Evani, la miglior 'recensione' di Roberto Mancini: "E’ un allenatore preparato e carismatico. Ma soprattutto è coraggioso perché si affida ai giovani: quando lo fai devi avere pazienza, devi dargli tanto. Lui ha convocato ragazzi che non giocavano ancora nei propri club e che poi sono diventati ottimi calciatori. Questo modo di operare piace anche al gruppo perché considera tutti alla stessa maniera e tutti si sentono coinvolti. Trasmette sicurezza, ha concetti di gioco propositivi e ottimistici che piacciono ai giocatori. È riuscito a formare un grandissimo anche con lo staff, non solo quello tecnico". SPIFFERI JUVE - Fa contenti i giocatori, il Mancio. Anche per questo tanti club lo stanno riscoprendo e mettendo nel mirino. Scrive Tuttosport: "Già nell’estate ci furono spifferi dalla Juventus che poi scelse Pirlo. Da tempo arrivano suggestioni dal Psg (Veratti e, ora, Florenzi ottimi sponsor) e ultimamente da Manchester, stavolta sponda United. Se fosse solo un tema di soldi, non ci sarebbe nemmeno da discutere".