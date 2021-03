Da qui a giugno si parlerà anche del contratto di Roberto Mancini. Come si legge sul Corriere della Sera, il presidente Gravina vorrebbe prolungarlo oltre il 2022: il ct dell'Italia non ha fretta, però nelle scorse settimane c’è stato un incontro che in Figc giudicano positivo. A lui era interessata anche la Juventus, che aveva valutato l'ipotesi per il post Sarri.