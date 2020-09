"Locatelli? Lo abbiamo tenuto con noi perché pensiamo di utilizzarlo anche a partita in corso. Ha fatto bene nell'ultimo campionato, è cresciuto molto". Parole di stima pronunciate da Roberto Mancini e che hanno come destinatario Manuel Locatelli. Centrocampista classe 1998 di proprietà del Sassuolo, piace molto alla Juve e ad Andrea Pirlo che, a quanto sembra, non è il suo solo estimatore.