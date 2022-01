In un'intervista al Daily Mail, Roberto Mancini ha spiegato i motivi della convocazione di Mario Balotelli per lo stage tenutosi a Coverciano nei giorni scorsi: "Non parlavo con Mario da tre anni, l'ho convocato perché è vecchio, ha 31 anni e magari è maturato. Quando è arrivato a Manchester era un talento incredibile, con grandissime qualità. E si è sempre allenato bene: forse non ha avuto sempre la testa giusta per essere costantemente tra i migliori al mondo". Mancini ha affrontato anche l'argomento Pallone d'Oro: "Lo meritava Jorginho? Se giochi nell’era Ronaldo e Messi è ovvio che sia difficile vincerlo. Ma lui ha vinto praticamente tutto quest’anno. Perché non poteva vincerlo?".