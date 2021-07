L'abbraccio tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli vale più di mille parole. Amici, prima che colleghi. In quel momento si sono lasciati andare in un pianto di commozione, poi il Mancio è andato ai microfoni di Rai Sport festeggiando la vittoria: ". I giocatori sono stati meravigliosi! E' una vittoria importante per tutti i tifosi e tutto il Paese, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Sono contento di aver scommesso su questi ragazzi, spero che gli italiani festeggino.