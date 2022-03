Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha rialsciato delle dichiarazioni nel post partita di Turchia-Italia ai microfoni di Rai Sport.



'Uno le cose deve cercare di farle bene quando ci sono momenti negativi. Sono stati bravi ed è stato bello vedere la reazione, sono stati bravi a rimanere tranquilli, a giocare, sono cresciuti nel gioco era la prima volta che giocavano tutti insieme e non era cosi semplice. Sono tutti ragazzi giovani, hanno bisogno di tempo e hanno risposto bene nonostante la gara non dava stimoli. Non siamo in una situazione semplice anche se la squadra è stata giusta ed equilibrata'.