Le parole di Roberto, riportate da calciomercato.com: "Come ho ritrovato gli Azzurri? Abbiamo avuto più difficoltà al primo raduno dopo l'Europeo, ora hanno giocato diverse partite e stanno tutti meglio. Speriamo di fare una buona semifinale e se possibile anche una buona finale. Sono le quattro migliori europee, per noi è importante la Nations League. In Italia poi ogni partita è un esame, puoi vincere un Europeo o un Mondiale, ma la partita dopo devi vincere ed è giusto così. I ragazzi però hanno fatto tutto bene finora".DONNARUMMA - "Troppa panchina? Intanto ha fatto una grande partita in Champions, è il più grande portiere del mondo in questo momento e, sebbene al Psg ci sia un altro grande portiere, non credo resterà ancora a lungo in panchina. Penso che possa aiutare il Psg a vincere la Champions League"MONDIALE - "Non voglio dire di no o di sì, ma il Mondiale è una cosa talmente straordinaria che aspettarlo quattro anni diventava un'emozione. Farlo ogni due, c'è il rischio che diventi una cosa normale"