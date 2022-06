Al termine della sfida contro l'Inghilterra, l'allenatore della Nazionale, Roberto Mancini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport, dove ha parlato sia del match ma anche dell'esordio di Federico Gatti con la maglia Azzurra.



SULLA GARA - 'Noi dobbiamo migliorare molto, quando attacchiamo dobbiamo far gol. Nel primo tempo abbiamo avuto tre occasioni che non dobbiamo sbagliare. Però dobbiamo migliorare. Abbiamo avuto occasioni, forse più clamorose di loro, ma i ragazzi nel complesso sono stati bravi. Hanno fatto una buona gara, non era semplice'.



SU GATTI - 'Mi fa piacere. Era un po' teso prima della partita poi si è un po' rilassato, ha fatto molto bene. Ma anche Esposito ha fatto bene. Anche quando è entrato Gnonto ha dato vivacità ma hanno fatto tutti bene"