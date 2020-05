Il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha raccontato ai microfoni di Calciomercato.com il suo mancato passaggio alla Juventus: “Avevo dato la parola a Borea e non cambiai idea. La Juve era la Juve e io da ragazzino ero pure tifoso dei colori bianconeri. Ma Borea mi aveva convinto a firmare dicendomi che alla Sampdoria sarei potuto diventare una bandiera come Rivera al Milan, Mazzola all’Inter, Antognoni alla Fiorentina. 'La Sampdoria non è più un passaggio di carriera – mi spiegò Borea – è un approdo e diventerà grande’. Mantovani? Non lo avevo mai visto, mi fidai delle parole di Borea che mi aveva raccontato dell’ambizione del presidente di costruire uno squadrone capace di rivaleggiare con le grandi storiche. Non mi ero sbagliato, no. Alla Juve avrei vinto di più, è possibile e in Nazionale sì, probabilmente non avrei dovuto passare quello che ho passato, un po’ per colpa mia e parecchio per la guerra che la grande stampa mi fece”.