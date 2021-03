Roberto Mancini, a Rai Sport, ha commentato la vittoria dell'Italia sulla Lituania.



CAMPO DIFFICILE - "Era un campo difficile. Loro erano più abituati a giocarci. Abbiamo avuto tante occasioni, ma alla fine era importante vincere. Se avessimo concretizzato tutte le occasioni avute, avremmo sofferto meno. Il bicchiere è mezzo pieno. Le partite sono tutte difficili. Dobbiamo valutare anche questo. Ricordo una partita della Nazionale di Arrigo Sacchi qui, vinta 1-0 a fatica. Abbiamo avuto tante occasioni per fare il 2-0 prima. Non eravamo messi benissimo in campo. Eravamo messi male con attaccanti e centrocampisti".



PREOCCUPAZIONI - "Abbiamo commesso qualche errore di troppo. Qualche preoccupazione in più c’era. Immobile? Vanno valutate tante cose. Ha messo il massimo. Bisogna valutare la condizione fisica dei giocatori che non è brillantissima. Tre partite in una settimana sono davvero dure. I giocatori sono stanchi. Ogni gara è complicata e va giocata a prescindere. Lippi? Sarei felice di raggiungerlo a dicembre 2022…".