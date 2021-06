Le convocazioni di Roberto Mancini per l'Europeo hanno lasciato qualche dubbio trascinandosi anche molte polemiche sulle scelte del ct. I tifosi del Napoli - e non solo - si fanno una domanda in particolare: perché lasciare a casa Politano e inserire nella lista dei convocati Bernardeschi? Sulla carta il napoletano ha fatto sicuramente meglio rispetto a Berna, che con Pirlo in panchina ha trovato poco spazio. Quando gioca in Nazionale però l'esterno bianconero dà sempre il meglio di sé e, forse, rispetto a Politano ha la capacità di giocare in più ruoli. Motivi che non bastano ai tifosi napoletani, che sui social si scagliano contro Mancini.



