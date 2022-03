L'allenatore della Nazionale Campione d'Europa, Roberto Mancini, ha rialsciato delle dichiarazioni al termine della presentazione del nuovo Artemio Franchi, tenutasi nella giornata di ieri. Il tecnico ha parlato inevitabilmente anche delle gare di qualificazione al Mondiale.



'Ci siamo complicati le cose da soli, sappiamo che abbiamo la qualità per accedere al Mondiale. La prima partita sarà forse anche più difficile. Giocheremo a Palermo, col pubblico vicino, e penso andrà bene. Mi fido dei ragazzi, sono ottimista ma so che saranno dieci giorni duri e difficili. Avremmo voluto fare a meno di arrivare fin qui. I nomi li sto valutando, in questo momento della stagione è importante la condizione fisica. Non saranno al 100% e questo va valutato