Roberto Mancini, a Sky Sport, ha presentato la sfida con il Galles.



LA VETTA - "Importante concludere il girone in testa. Sarà più difficile, partita alle 18 e fa caldo. Terza partita in 10 giorni, abbiamo visto qualcuno più stanco e ha bisogno di riposare. Questo è l'unico momento in cui possiamo fare qualche cambio".



CHIESA - "Chiesa può giocare in tutti i ruoli d'attacco, da punta esterno può farlo. L'abbiamo messo lì con la Svizzera, ma credo che il suo ruolo sia esterno destro o sinistro, lo fa benissimo".