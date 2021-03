Il Ct della Nazionale, Roberto Mancini, è stati ospite di Novantesimo Minuto su Rai 2: "Qualificazioni ai Mondiali? Sarà importante iniziare bene, le partite andranno giocate al massimo. Sarà difficile perché abbiamo due trasferte. Quali sono le condizioni dei nazionali? Il momento dei ragazzi è abbastanza buono, il fatto è che giocano tantissimo. Ora non si può sbagliare".



VEZZALI SOTTOSEGRETARIO SPORT - "Faccio i complimenti a Valentina Vezzali. Ha il carattere gusto. Ha dato tanto a Jesi e all'Italia, sono molto contento per lei". CHIESA - “Non sono stato deluso da nessuno, anche se magari c’è qualcuno che si è fermato per problemi fisici. Penso a Sensi dell’Inter, un giocatore sul quale noi puntiamo comunque molto perché ha grandi qualità. Chi è migliorato tantissimo è invece Chiesa, che negli ultimi due-tre mesi è cresciuto veramente. Si vedeva già che era un giocatore destinato a crescere ancora. Andando a giocare a certi livelli, nella Juventus, poi è chiaro che migliori”.