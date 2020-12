"Anche a me manca non poter lavorare ogni giorno. Non vedo l'ora che arrivino le partite per poter lavorare e stare con i giocatori. Siamo riusciti a trovare tanti giocatori con un livello qualitativo molto alto, abbiamo fatto un lavoro tecnico-tattico". Così ha parlato Roberto Mancini, intervenuto a Sky per commentare il girone di qualificazione ai Mondiali. Il CT ha parlato anche di Chiesa e Bernardeschi: "Tutti e due possono fare l'esterno sia a destra che a sinistra. A volte Bernardeschi potrebbe fare anche il finto centravanti". E Kean? "Kean ha debuttato con noi l'anno scorso, facendo 3-4 gol. Le volte che non è partito titolare è stato per problemi fisici, ma può fare il centravanti. Ha qualità fisiche e di velocità, può fare anche l'esterno, per noi è un giocatore importante".