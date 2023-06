Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Nations League: "Con la Spagna sono sempre partite abbastanza difficili, è una squadra di qualità piena di grandi giocatori. Ne hanno tanti e cambiano tranquillamente tenendo sempre lo stesso sistema e la stessa qualità di gioco. E' la seconda volta che arriviamo alla fase finale di Nations League, non è così semplice. Siamo arrivati con una squadra di ragazzi giovani in un gruppo molto difficile con Germania, Inghilterra e Ungheria. Noi stiamo già rinnovando, abbiamo giocato tutte le qualificazioni della Nations con tanti giocatori nuovi e giovani, sicuramente stiamo cambiando, dobbiamo arrivare agli Europei avendo cambiato un po' di cose"Immobile insieme a Chiesa ci è mancato a lungo. Ora stanno bene e saranno importanti per noi. Penso che viste le due partite in tre giorni giocheranno tutti e due."