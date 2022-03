Questa è una settimana decisiva per la qualificazione ai Mondiali in Qatar e Roberto Mancini ne ha parlato durante la conferenza stampa, dove ha fatto anche il punto sugli infortunati bianconeri.



SU CHIELLINI - ' Sta abbastanza bene, il fatto di aver giocato è positivo. Probabilmente non farà le due partite, ma ne parleremo insieme e decideremo'.



SU BERNARDESCHI - 'La base è stata quella dei giocatori venuti all'Europeo, tranne Bernardeschi che ad esempio non stava benissimo o qualcun altro rimasto fuori ma non ne potevo portare 40. Così sono già abbastanza. Si chi non sta ancora benissimo faremo delle valutazioni. Non diamo per scontata la prima partita, non sarà semplice, poi eventualmente ci saranno altri 4 giorni per preparare la seconda'.