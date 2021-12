Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il CT della Nazionale italiana Robertoha parlato anche di Giorgioe delle sue dichiarazioni su Cristianodopo l'addio alla, che ritroverà da avversario ai play-off per i Mondiali in Qatar. Ecco il suo commento: "Giorgio ha giocato poche partite, ma conta che abbia giocato quelle giuste all'Europeo. Al Portogallo non penso, penso alla Macedonia. In partite di 90 minuti può succedere di tutto".