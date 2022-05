Intervenuto in conferenza stampa, il Ct Roberto Mancini ha parlato della scelta di Giorgio Chiellini, che contro l'Argentina giocherà la sua ultima partita in Nazionale: "Se proverò a convincerlo a restare? No, ha fatto la sua scelta. Lo ringrazierò nuovamente ma è giusto che intraprenda la sua strada. Non ci saranno altri addii, no, Qualcuno magari giocherà l’ultima di quest’anno. Magari torneranno a casa perché poi dobbiamo fare delle scelte, ma nessuno ha l’età di Giorgio e poi magari in futuro potranno tornare utili".