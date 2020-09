Roberto Mancini, a Rai Sport, parla dell'1-1 contro la Bosnia.



CI DISPIACE - "Ci abbiamo provato fino alla fine, abbiamo avuto diverse occasioni. Un po' di stanchezza c'era, ma i ragazzi hanno fatto bene. Cosa manca? La brillantezza ma poteva essere normale, la partita è stata la copia di Torino. Ci hanno bloccato, un po' di brillantezza ci sarebbe servita".



LA SQUADRA - "Ho ritrovato una squadra che sa ciò che deve fare. Importante che non l'abbia dimenticato. Prima o poi sarebbe arrivato il pari, dispiace non aver vinto la prima".



OLANDA - "L'impianto di gioco sarà lo stesso, cambieremo qualche giocatore perché abbiamo giocatori con 3-4 allenamenti. Vediamo domani".



CHIELLINI - "C'è stato un problema, avevamo paura si potesse far male. Aspettiamo quindi".