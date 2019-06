Il ct dell'Italia, Roberto Mancini ha parla alla Rai dopo la vittoria in rimonta sulla Bosnia nelle qualificazioni a Euro 2020: "Le partite sono tutte difficili, soprattutto quando devi giocarne due a distanza ravvicinata a fine stagione. La Bosnia è piena di giocatori di livello tecnico, sapevamo che sarebbe stata dura. Nel primo tempo eravamo un po' troppo larghi come squadra, poi nella ripresa siamo cresciuti e abbiamo meritato. Non è semplice rimontare una partita del genere, anche se abbiamo preso qualche rischio in contropiede. L'Italia è sempre stata una nazionale di prima fascia. Insigne e Verratti hanno fatto due grandissimi gol, sono stati bravissimi".