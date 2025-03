Mancini candidato per la panchina della Juventus: da quanto tempo non allena una squadra di club?

Getty Images

Tra i nomi papabili per la panchina della, qualora l'avventura di Thiago Motta dovesse chiudersi con un netto anticipo rispetto alla fine della stagione 2024/25 c'è anche quello di. Il tecnico jesino, attualmente svincolato, sarebbe infatti i candidato principale - insieme a Igor Tudor - per subentare sulla panchina bianconera qualora Motta non dovesse concludere la stagione.Dopo aver vinto gli Europei dell'estate del 2021 alla guida della Nazionale italiana, ma con la quale ha poi fallito la qualificazione ai Mondiali del Qatar, nonostante il contratto in essere, Mancini si è dimesso nell'estate del 2023 prima di sposare il progetto Arabia Saudita. Un'avventura che però ha riservato solo e soltanto delusioni: su 21 partite complessive, la nazionale saudita ha vinto solamente 9 partite e l'avventura del commissario tecnico italiano si è chiusa, dopo poco meno di un anno, nell'ottobre del 2024.

Da quanto tempo Mancini non allena un club?

Mancini, in caso di chiamata della Juve, sarebbe dunque pronto per tornare a sedersi sulla panchina di una squadra di club dopo un lungo digiuno, colmato ovviamente dalla doppia esperienza in Nazionale con Italia e Arabia Saudita.Roberto Mancini non allena una squadra di club da ben sette anni. La sua ultima esperienza risale alla stagione 2017/18, quando l'allenatore jesino sedeva sulla panchina dello Zenit San Pietroburgo.