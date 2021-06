Roberto Mancini, allenatore dell’Italia, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Svizzera.



TENSIONE - “C'è sempre tensione, è giusto che ci sia. E' importante, come contro la Turchia, c'è grande rispetto per la squadra che andiamo ad affrontare. Tifosi in maglia azzurra? Vorrei che macchiassimo noi, con i colori azzurri, il campo. Noi siamo molto felici, giochiamo l'Europeo e vogliamo rendere felici i nostri tifosi".



SVIZZERA - "E' una squadra che ha sempre messo in difficoltà l'Italia, è sempre tra le prime 10-12 del ranking, ha giocatori forti, che merita rispetto, con un allenatore che conosce bene l'Italia. Sono forti, quadrati, non dobbiamo sbagliare nulla".



TOLOI-DI LORENZO - "La nostra squadra è fatta di tutti titolari, quando cambiamo le cose vanno sempre bene. Poi dobbiamo giocare in 11, chi giocherà farà bene e non cambierà nulla. Anche se alcuni giocatori hanno caratteristiche un po' diverse".



DONNARUMMA - "Non so nulla, non so cosa accadrà. E' un grande portiere, è un grande ragazzo. Se andrà al Psg farà bene visto che è una grande squadra".