Roberto, in conferenza stampa, parla della Juventus e delle condizioni di Chiellini e Bonucci."A​bbiamo qualche problema fisico con qualcuno. Zaniolo e Pellegrini non stanno bene, oggi tornano a casa. Barella lo valutiamo: non sembra sia nulla di preoccupante, ma valuteremo in questi giorni. Gli altri dovrebbero essere ok. La gara sarà importante, ma noi dobbiamo restare tranquilli"."Le partite io mi diverto a vederle tutte. I risultati alla fine contano, nel club è più importante conquistare punti che regalare spettacolo"."Chiesa, Locatelli e Bernardeschi li convocavo già prima... Non mi preoccupa assolutamente, alla Juve ci sono giocatori esperti e quando vengono qui riescono a fare del loro meglio, non sono preoccupato per questo. Chiellini e Bonucci stanno bene, ci alleniamo oggi e domani che sono due giorni un po' di scarico e valutiamo le condizioni di tutti".