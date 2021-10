, a Rai Sport, commenta la sconfitta con la Spagna."Le partite sono così. A volte gli episodi le condizionano. Primo tempo poteva finire 1-1. Loro giocano benissimo, tengono la palla, è un dispiacere così perché dovevamo rimanere in 11. Errore che a questi livelli non si devono fare"."Non l'ho vista sinceramente, devo rivedere. Non cambia niente. Doveva fare attenzione prima, ammonito per proteste. Partita bella, fare un gol e non subire... insomma, bella prestazione. Complimenti ai ragazzi"."Avevo bisogno di giocatori freschi, la freschezza ci aiutato con i cambi"."Sì, mi è dispiaciuto"."Messaggio verso i giovani? Sì, giusto. Potevamo giocare anche con i giovani, poi le situazioni vanno rispettate. Squadra giovane anche la nostra, questa gara ci ha dato grande forza".