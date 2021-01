Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Nelle sue parole anche un messaggio a Federico Chiesa.



CHIESA - "In un grande club devi dare sempre il massimo, non puoi concederti pause che ti perdonano altrove. Un pareggio non basta. Giochi match internazionali. Tutto questo ti fa crescere tanto. E’ successo anche a Bastoni, per esempio. Ma Chiesa ha ancora margini di miglioramento amplissimi. Tipo? Segnare molto e correggere atteggiamenti e reazioni. Da che calcio è calcio, i più bravi hanno sempre preso pedate".