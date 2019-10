A TMW, il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato di Nazionale e del super weekend che aspetta il calcio italiano: "Razzismo? Tutti facciamo del nostro meglio per eliminarlo, proviamo a lavorare tutti nella stessa direzione per debellarlo. L'Italia è un esempio? Abbiamo chiamato in azzurro tanti ragazzi giovani e magari i bambini e gli adolescenti possono essere incoraggiati a sognare la Nazionale". Sul finale, una battuta su Inter-Juve, la grande classica che chiuderà una giornata già importante: "Non credo possa essere decisiva". Alla sesta, però, darà sicuramente una grande indicazione...