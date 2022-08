L'editoriale di Gianni, direttore di calciomercato.com:"Tommaso non ha agente, fa tutto il papà. Che secondo il quotidiano Repubblica ha chiesto e avrà 2 milioni di commissione sul trasferimento del figlio. Per qualcuno è immorale, per noi – che non ci permettiamo di misurare la moralità di nessuno – è semplicemente uno scandalo. Come lo sono le commissioni, anche ben più alte, che ormai quasi sempre vengono pagate ad agenti e intermediari per il trasferimento dei calciatori, anche i più affermati". QUI l'integrale.