Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il Ct della Nazionale Roberto Mancini ha commentato l'addio alla Juventus (e al calcio?) di Giorgio Chiellini, capitano anche dell'Italia alla quale aveva già detto addio. "È un grande dispiacere, è stato un giocatore importante, un ragazzo per bene e un personaggio importante per tutto il calcio italiano. Il tempo passa per tutti e le scelte vanno rispettate, ma penso che potesse giocare ancora ad alti livelli e fare qualche partita importante. Però ognuno conosce il proprio corpo".