Le parole di Roberto, intervenuto ai microfoni della Rai nel post: "Abbiamo meritato di vincere. Sono stati straordinari. Abbiamo sofferto gli ultimi 10 minuti perché eravamo stanchi. Potevamo fare qualche gol in più. 25' minuti di sofferenza all'inizio? No. Abbiamo sofferto solo alla fine e ci stava perché avevamo speso molto. Non avevamo risultati minimi all'inizio, siamo partiti per fare il massimo, la strada è ancora lunga. Godiamoci questa vittoria poi pensiamo alla Spagna. Ancora complimenti ai ragazzi!"