Le parole dialla Rai:LA PARTITA - “Sapevamo che la partita era difficile, abbiamo subito 2 gol da calcio piazzato. Il primo tempo difficile, il secondo abbiamo dominato, sarebbe stato giusto, ma la strada è lunga”.2 TEMPO - “Abbiamo iniziato bene, abbiamo pressato meglio, cosa che non facevamo nel primo tempo. Nella ripresa ho visto una grande nazionale”.1 TEMPO – “Loro sui calci piazzati sono pericolosi, concesso il primo per disattenzione, poi vai sul 2 a 0 e la partita diventa più difficile. Ma nel secondo avremmo meritato ancora un gol Sarà in salita, ma magari andremo in discesa”.RETEGUI – “Un ragazzo che è arrivato, è stato 3 giorni con noi, deve conoscere i compagni e il calcio italiano. Ha avuto difficoltà, i difensori inglesi sono forti, l’hanno limitato. Nel secondo tempo si è mosso meglio, ha bisogno di tempo”.