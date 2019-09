Roberto Mancini, dopo Italia-Finlandia, ha commentato la vittoria degli azzurri a Rai Sport.



COMMENTI - "Con il CT della Finlandia? Ci siamo salutati, non so cosa avete visto. Solo questo è successo...".



ASPETTO POSITIVO - "Saper soffrire? Un po' ce n'era, ma ce la siamo costruita da soli. Stavamo dominando la partita, nel primo e nel secondo tempo. Abbiamo ripreso la partita, abbiamo fatto gol e abbiamo avuto occasioni. Grande partita".



GRUPPO - "Dobbiamo cercare di migliorare, sono partite dure. Venire a dominare qui è qualcosa di positivo. Avere più giocatori da cui avere scelta è fondamentale".



RIGORE - "Siamo una squadre destinata a non saper soffrire? La nostra natura è quella di attaccare sempre. Qualche occasione, fuori, dobbiamo concederla. Ma abbiamo concesso poco, una palla persa che non dovevamo perdere perché semplicissima. Hanno fatto pressione, poi abbiamo ripreso la gara e avuto altre occasioni".



GRECIA - "Potrebbe essere la partita che ci può qualificare. La speranza è che ci siano i tifosi".