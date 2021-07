Roberto, a Sky Sport, ha parlato della vittoria degli azzurri."Grandissima partita, meritavamo di non soffrire così tanto. Il Belgio è una squadra molto forte, non è oggi, piano piano stiamo migliorando e la strada è ancora lunga"."Li ringrazio per la partita che han giocato, ero sicuro che avrebbero giocato così"."Speriamo che non sia grave, la dinamica non è bellissima..."."Candidatura? Quella del 2006 ha vinto il Mondiale, bisogna stare tranquilli e calmi. Vediamo dove arriviamo. Recuperiamo le energie, la prossima sarà ancora durissima. La Spagna è una grande squadra, stiamo facendo molto bene. Sono stati stupendi i ragazzi".