Roberto Mancini, a Sky Sport, ha parlato di Italia-Austria.



WEMBLEY - "Anche allora era uno degli stadi più belli, credo sia uno stadio fantastico. Giocare qui dovrà essere un piacere".



DENTRO O FUORI - "Dentro o fuori? I ragazzi devono essere felici. Vorremo tornarci se saremo possibile, se saremo bravi magari ci torniamo. Dipenderà da noi".



TRE ANNI - "Quanto fatto è stato importante, ci sono giovani molto bravi che avranno un grande futuro in nazionale. Sappiamo che si può perdere e si vince. Dobbiamo avere atteggiamento positivo per domani, divertirci, dobbiamoc ercare di fare una bella partita". TUTTI TITOLARI - "Verratti unico dubbio? Abbiamo un paio di dubbi, come detto non ci sarà grande problema. Chi giocherà farà una grande partita, cambiando giocatori la squadra ha giocato bene ugualmente".



DESIDERIO - "Volevo questo, lo speravo, i ragazzi sono stati bravi e dobbiamo continuare così".



AUSTRIA - "I ragazzi sanno che sarà difficile, dove non puoi permetterti di sbagliare. L'Austria è una squadra aggressiva. Ci vogliono due vittorie per tornare qua".