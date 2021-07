Le parole di Robertoa Sky Sport: "Impossibile da pensare, i ragazzi sono stati straordinari, non ho parole per loro, un gruppo meraviglioso. Non ci sono state partite facili, questa era diventata difficilissima ma poi abbiamo dominato. Ai rigori anche un po' di fortuna, un po' mi dispiace per gli inglesi. La squadra è cresciuta tantissimo e credo possa ancora migliorare. Un Europeo faticosissimo, siamo felicissimi per tutti gli italiani. Non ho parole per i ragazzi. Godiamoci questa vittoria perché è una cosa incredibile. Quella con Vialli è un'amicizia che va al di là di tutto come la nostra Sampdoria. Oggi is è chiuso un cerchio, l'amicizia all'interno del gruppo ha permesso tutto ciò. Costacurta e Oriali sono venuti a casa, ancora me lo ricordo, per fortuna poi è andato tutto bene"