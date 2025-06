Mancini a Gazzetta: 'Mesi fa ho parlato con la Juventus'

Calciomercato



Mancini e la chiamata della Juventus

Robertoè stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:"Proposte? Ne ho avute almeno un paio in Italia e tre all’estero, una in Brasile (del Botafogo). Ma ho voluto aspettare, per vedere se avrei avuto una chance in Italia. Mai sentito nessuno dell’Inter. Con la Juve avevo parlato mesi fa, ma ora l’allenatore ce l’ha: Tudor ha fatto bene"."Napoli favorito, dipende da quanto si rinforzeranno le altre, il Napoli lo farà perché ha le possibilità economiche per permetterselo: partirà avvantaggiato, credo di sì. Ma occhio alla Juve. Il ritorno di Allegri? Esperto, conosce il Milan e il calcio di alto livello: farà bene".

"Dove mi vedo a settembre? Forse settembre è troppo presto... Vediamo, a questo punto potrebbe essere più facile all’estero. Una cosa è sicura: dev’essere una proposta che mi rende felice".





