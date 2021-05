Federico Chiesa è forse l'acquisto più azzeccato dalla Juventus in questa difficile stagione. L'esterno offensivo arrivato dalla Fiorentina è parso persino più decisivo di Cristiano Ronaldo in alcune partite, come nello sfortunato ottavo di finale di Champions League contro il Porto. Ed è uno dei nomi sicuri di un posto in azzurro agli Europei. Queste le parole del c.t. dell'Italia Roberto Mancini a GQ Italia: "A Chiesa darei il premio come giocatore più migliorato del campionato di Serie A". Eccellente investitura per lo juventino.