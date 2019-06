Cristiano Ronaldo è un cliente unico nel suo genere e in Costa Navarino ne sono ben consapevoli. Il fenomeno della Juventus ha trascorso le proprie vacanze nel medesimo resort della scorsa estate, in cui Andrea Agnelli andò a concludere l'affare per portarlo in bianconero. Diversi i comfort personalizzati: una piscina, una palestra, una sala massaggi, un campo da golf e l'accesso privato alla spiaggia. Un soggiorno da sogno, in un posto magnifico, con la privacy necessaria a rilassarsi. Anche per questo, come riporta il Corriere dello Sport, Ronaldo ha deciso di lasciare, al momento delle partenza, una cospicua mancia di 20.000 euro allo staff del resort.