Un exnel board del. Si tratta di Jean-Claude, che ha trovato un accordo con i Red Devils per ricoprire il ruolo di amministratore delegato fino al prossimo 13 luglio, quando poi sarà sostituito dal franco-marocchino Omar Berrada in arrivo dal City. Come direttore finanziario è stato invece scelto Roger Bell, a sua volta "pro tempore" al posto di Cliff Baty. Lo scorso dicembre la famiglia Glazer ha venduto il 25% del Manchester United al gruppo Ineos, presieduto da Jim Ratcliffe. A breve la Juventus potrebbe trovarsi a trattare con il club inglese per Mason individuato come obiettivo per l'attacco e attualmente in prestito al Getafe (oltre che, magari, per Anthony).