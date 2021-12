Chiuso dagli altri attaccanti, su tutti Cristiano Ronaldo,ha chiesto la cessione: vuole lasciare il Manchester United già a gennaio. Lo ha confermato, agente del 26enne francese, insoddisfatto per lo scarso impiego: "- le parole a Sky Sports UK -, ha solo bisogno di giocare. Non vuole rimanere a gennaio e parlerò presto con la società".Sino ad oggi Martial è, subentrando dalla panchina in altre 5 occasioni. Due, invece, le gare in Champions, giocando titolare soltanto contro il Villarreal. Arrivato dal Monaco nel 2015, Martial ha ancora tre anni di contratto.