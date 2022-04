Cambio sulla panchina del Manchester United. I Red Devils hanno ufficializzato l'ingaggio come nuovo allenatore di Erik Ten Hag, che ha firmato un contratto fino al 2025 con opzione per uno aggiuntivo, e andrà a sostituire Ralf Rangnick. Il club inglese ha inoltre pagato 2 milioni di euro per liberarlo dall'Ajax. Ecco le sue prime parole: "E' un grande onore diventare il tecnico del Manchester United, non vedo l'ora di iniziare la nuova sfida. Conosco la storia del club e la passione dei tifosi, farò del mio meglio per creare una squadra capace di tornare al successo che merita. E' difficile per me lasciare l'Ajax dopo tutti questi anni, voglio dire ai tifosi che darò il massimo affinché la stagione possa chiudersi con un trofeo".