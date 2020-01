Il Manchester United ha messo la freccia superando tutti per Christian Eriksen, sul quale c'è anche la Juventus: il centrocampista danese è in scadenza di contratto col Tottenham e i bianconeri vorrebbero prenderlo a zero la prossima stagione, ma i Red Devils hanno trovato l'accordo con il Tottenham per 23 milioni di euro. Eriksen, però, secondo La Gazzetta dello Sport non vuole andare a Manchester perché aspetta l'Inter.