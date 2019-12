Erling Haaland è il sogno di mezza Europa. L’attaccante del Salisburgo piace alla Juve, così come a Borussia Dortmund e Manchester United. Per i Red Devils il classe 2000 è l’obiettivo numero uno. Per questo, secondo quanto riferito dal Sun, starebbero cercando di vincere la concorrenza in tutti i modi possibili, anche alzando a cifre insostenibili la commissione per l’agente del giocatore, Mino Raiola. Pur di arrivare ad Haaland, infatti, il Manchester United avrebbe proposto una commissione record da 14 milioni di euro al super procuratore. La speranza dei Red Devils è quella di bloccare Haaland già a gennaio, magari lasciandolo in prestito al Salisburgo fino a giugno.