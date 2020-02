Il Manchester United su Aaron Ramsey. Una dimostrazione concreta di interesse che può sconvolgere gli equilibri anche nelle chiacchierate per il ritorno alla Juve di Paul Pogba.



SONDAGGIO - Il gallese, acquistato e portato a Torino a parametro zero la scorsa estate, non ha finora reso secondo le aspettative. Due gol in 21 presenze, ma il suo profilo in Inghilterra stuzzica ancora la fantasia di diversi club. Tra questi, secondo quanto riferito da Tuttosport, c’è anche il Manchester United, che avrebbe effettuato un sondaggio per il gallese. Un assist notevole per la Juve, che potrebbe così vedere scendere in modo sensibile l’esborso per Pogba. Una contropartita tecnica, Ramsey, di assoluto valore, anche economico. Il suo cartellino è valutato da Transfermarkt circa 40 milioni di euro, una somma importante, che i bianconeri potrebbero detrarre dall’affare Pogba.



IL PREZZO - Che intanto, tramite l’agente Raiola, continua a lanciare segnali chiari: vuole andar via da Manchester, vuole un’avventura in una squadra che gli consenta di giocare da protagonista per raggiungere i massimi obiettivi. Il suo contratto scade nel 2021, con un’opzione per un altro anno. Lo United potrebbe chiedere circa 80 milioni, e con Ramsey valutato 40 la spesa per la Juve, al netto dell’ingaggio del francese, non sarebbe eccessiva. Ramsey ha altri due mesi per rendersi indispensabile, la Juve cataloga l’interesse dei Red Devils e inizia a studiare la strategia d’attacco per riportare a Torino Pogba.