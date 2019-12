I primi club iniziano a muoversi per Erling Haaland, gioiellino classe 2000 del Salisburgo sul quale la prossima estate potrebbe aprirsi una vera e propria asta. A confermare l'interesse da parte del Manchester United, è l'allenatore Ole Gunnar Solskjaer: "E' un giocatore che mi piace - ha detto alla tv norvegese Viasport - E noi cerchiamo sempre bravi calciatori. Erling ha avuto una buona crescita, quindi deve crescere ancora dove deciderà lui. Non ho bisogno di parlarne molto, noi come squadra cerchiamo sempre giocatori che possono completare l'organico che abbiamo, vedremo come andrà a finire".