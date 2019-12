Altra esclusione per Paul Pogba, che nella vitroria di ieri del Manchester United è rimasto in tribuna. Nella conferenza post partita, l'allenatore dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer ha spiegato i motivi dell'esclusione. L'ultima di una lunga serie per il francese, che ha voglia di cambiare aria e non gli dispiacerebbe un ritorno alla Juventus.