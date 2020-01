Ole-Gunnar Solskajer, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa del mancato arrivo ai Red Devils di Erling Haaland, punta che piaceva anche alla Juve che dal Salisburgo si è trasferito al Borussia Dortmund.



RAIOLA... - "È importante in questi casi usare il buon senso. Ci sono tante cose da valutare quando si acquistano giocatori, ad esempio che un club dovrebbe mantenere il controllo sul calciatore. Non si può consentire agli agenti di avere il controllo sui calciatori con clausole di acquisto e altre cose simili...".